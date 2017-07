Shopping da China cria cabine especial para maridos

Essa é boa… Quem já nao passou pela experiência de ir fazer compras com a cara metade e passar pelo menos metade do tempo ouvindo a famosa frase “Já terminou? Podemos ir pra casa?”. O centro comercial Global Harbor, em Xangai, na China, espera resolver de vez esse problema entre os casais com a instalaçao de “salas de descanso” para os maridos e companheiros de tao aborrecido e difícil sacrifício. Sao cabines de vidro espalhadas pelo recinto com cadeira especial, monitor, computador e videogames (coleçao retrô dos anos 90!) onde os adoráveis mal humorados podem passar algum tempo jogando enquanto elas fazem compras ou apenas passeiam para olhar as vitrines. O serviço ainda é gratuito e, por enquanto, o “Fica aí, meu bem, que eu já volto” é a frase mais ouvida nesses locais. Sinal de sucesso nesse shopping-ping. Via Dinheiro Vivo.

publicidade publicidade