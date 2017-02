Show do Milhao ‘Kids’? Programa volta ao SBT com participantes de até 12 anos

O SBT anunciou nesta 5ª feira, dia 09, o retorno do ‘Show do Milhao’, programa de perguntas e respostas que fez sucesso na emissora entre 1999 e 2003. Quem informa é a Folha, ressaltando uma diferença – no site do SBT, o formulário de inscriçao avisa que apenas estudantes de até 12 anos de idade podem participar. A atraçao deve ir ao ar aos sábados, mas nao há uma data de estreia definida. O SBT também nao confirmou se a apresentaçao continuará a cargo de Silvio Santos nem se as regras do programa serao mantidas. “‘Show do Milhao’ serviu para popularizar diversos bordoes de Silvio, como ‘você está certo disso? Posso perguntar?’, ‘pedir ajuda aos universitários’ e ‘as barras de ouro, que valem mais do que dinheiro’“, lembra ainda a Folha. ;-)

