Shutterstock lança pôsteres alternativos para indicados a Oscar de melhor filme

A Shutterstock acaba de lançar a série de pôsteres ‘Oscar Pop! 2017’ – uma homenagem às produçoes indicadas ao Oscar de melhor filme utilizando a coleçao de mais de 100 milhoes de imagens do serviço. Em seu 5º ano, a tradiçao anual desafia o time interno de designers da companhia a reinterpretar um dos 9 filmes indicados como um trabalho de Pop Art, baseado no estilo de um artista que os inspirem, como Roy Lichtenstein e Andy Warhol. O resultado você confere logo abaixo. Lembrando que a cerimônia de premiaçao do Oscar acontece neste domingo, dia 26 de fevereiro.

“A Chegada”, criaçao de Alice Lee com inspiraçao em Roy Lichtenstein

“Um limite entre nós”, criaçao de Terrence Morash com inspiraçao em Andy Warhol

“Até o último homem”, criaçao de Brandon Lee com inspiraçao em Richard Hamilton

“A qualquer custo”, criaçao de Michael Wong com inspiraçao em Robert Rauschenberg

“Estrelas além do tempo”, criaçao de Alice Li com inspiraçao em Idelle Weber

“La La Land”, criaçao de Abbey Katz com inspiraçao em Eduardo Paolozzi

“Lion”, criaçao de Flo Lau com inspiraçao em Bruce Gray

“Manchester à beira-mar”, criaçao de Eric Sams com inspiraçao em Ed Ruscha

“Moonlight”, criaçao de Kate Crotty com inspiraçao em Peter Blake

