Silvio Santos ganhou portfólio – pegadinhas foram transformadas em cases

Um grupo de amigos resolveu homenagear Silvio Santos criando um portfólio fictício para o comunicador. As peças da ‘pasta’ de Silvio sao nada mais do que suas pegadinhas, que foram transformadas em cases. “Se pensar bem, as pegadinhas do Silvio só nao vao para Cannes por uma questao de linguagem”, diz Matheus Rocha, um dos criativos que desenvolveu o projeto. Esse foi o ponto de partida para pegar as icônicas pegadinhas do apresentador e traduzi-las em cases, encontrando um cliente ou causa para cada uma. A sátira nao se restringe ao tom hiperbólico dos videocases, mas se estende ao suposto portfólio de Silvio, todo escrito em inglês e super adjetivado, repleto de palavras de efeito, como muitas pastas do mercado criativo brasileiro. Os criativos reforçam que o projeto é uma brincadeira e uma homenagem, nao representando a visao de Silvio Santos, do SBT e nem das marcas utilizadas para fazer os cases – clique aqui para acessar. Além de Matheus, estao na ficha do trabalho Vitor Fubü, Rafael Hessel, Pedro Chammé, Lucas Blanco e Ícaro de Abreu.

