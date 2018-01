Silvio Santos recebe Temer no palco, defende reforma da Previdência e é massacrado no Twitter

Assim definiu Mauricio Stycer em seu blog no UOL – disse que Silvio Santos virou garoto-propaganda da reforma da Previdência. Na noite desse domingo, foi ao ar o programa gravado em 18 de janeiro, quando Silvio recebeu Michel Temer no palco. A princípio a ideia era “sabatinar” Temer sobre a proposta de reforma da Previdência – ou pelo menos assim havia anunciado o SBT. O que se viu, no entanto, foi o dono da emissora defendendo o projeto “recorrendo aos argumentos mais alarmistas”, como observa Stycer. Praticamente vendeu o peixe melhor do que Temer, que “mais ouviu do que falou”. No final de sua participaçao, Michel Temer premiou Silvio com uma nota de R$ 50, numa irônica – ou trágica – referência ao ‘Topa Tudo Por Dinheiro’. A entrevista presidencial rendeu a Silvio Santos um Trending Topic no Twitter – em tom sério ou de piada, a absoluta maioria das manifestaçoes foram críticas ao comunicador. A propósito – na madrugada do domingo o presidente participou do programa de estreia de Amaury Jr. na Band e hoje, 2ª feira, participa do Programa do Ratinho, também no SBT.

Nunca vi tanta merda na tv quanto vi agora no programa Silvio Santos durante a conversa dele com o temer — matheus (@mgguardiano) 28 de janeiro de 2018

Se eu ainda tinha um pouco de admiração pelo Silvio Santos… Acabou de acabar!! #ProgramaSilvioSantos — Pedro Jr. (@pedrobe30911640) 28 de janeiro de 2018

“Silvio Santos”

Silvio não se misture com essa gentalha! pic.twitter.com/Gd2fBVCb5c — Nivea, não jequiti. (@niviaelo12) 28 de janeiro de 2018

Eu não criei o Silvio Santos pra ele levar o Michel Temer no programa dele pra convencer a gente sobre a reforma da previdência pic.twitter.com/B5dMlD70XF — Pri (@katyglow) 28 de janeiro de 2018

Silvio Santos fazendo pacto com o satã ao vivo pic.twitter.com/V7AOzT1QlF — Iwgner Carvalho (@IwgnerCarvalho) 29 de janeiro de 2018

Quando eu vi o Silvio Santos dando espaço pro Drácula do Temer pic.twitter.com/jwc4i6dzlV — Taty (@BoyerContreras) 28 de janeiro de 2018

Nossa, que podre ver o Michel Temer no Silvio Santos. Sai daí #ProgramaSilvioSantos pic.twitter.com/7q2HAdhjVP — Jheniffer Luíz (@jheniffer_souza) 28 de janeiro de 2018

é aquilo né ou você morre cedo e vira herói, ou vive o suficiente pra se tornar vilão no caso do Silvio Santos ele tá se esforçando muitíssimo ultimamente pra ninguém sentir falta dele :) pic.twitter.com/nGvw6BqvBW — Palácio do Planalto🔰 (@planaIto) 19 de janeiro de 2018

publicidade publicidade