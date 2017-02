Sim, é mesmo o fim das fotos de mulheres nuas na Playboy – graças à internet

“A internet fez uma de suas maiores vítimas até hoje”, diz o Ars Technica anunciando o fim das fotos de mulheres nuas nas páginas da Playboy. A mudança começa a valer a partir de março de 2016. Já desde agosto do ano passado o site da publicaçao nao exibe mais nem fotos nem vídeos de mulheres nuas. O motivo? “Você agora está a um clique de distância de qualquer ato sexual imaginável, de graça”, diz o CEO da Playboy, Scott Flanders. Os números de circulaçao da revista confirmam – em 1975 eram 5,6 milhoes de assinantes, hoje sao cerca de 800 mil. Já os números do site contam uma outra história – antes de 2014, com nudez, a Playboy na web atraía 4 milhoes de usuários com idade média de 47 anos. Hoje, sem nudez, tem cerca de 16 milhoes de visitantes na casa dos 30 anos. No fim das contas, a Playboy está mesmo atrás dos millenials – a geraçao dos 18 aos 30 anos que é a queridinha dos anunciantes e, por consequência, também das publicaçoes. De agora em diante, a revista impressa será focada em entrevistas, jornalismo investigativo e terá também mais ‘trabalho artístico’, ainda mantendo a ‘Playmate do Mês’ e fotos menos produzidas, liberadas para maiores de 13 anos. Atualmente a maior parte da receita da Playboy vem do licenciamento – a ediçao norte-americana da revista, no entanto, perde cerca de USD 3 milhoes por ano. Leia a matéria na íntegra aqui.

