Site denuncia – pilotos de helicóptero derrubaram balao para fabricar notícia

A matéria é do Notícias da TV, e dá força àqueles comentários que sugerem que certos programas de televisao fabricam desgraças para ter o que noticiar. Conforme conta Daniel Castro, “uma conversa gravada há cerca de 2 anos mostra 4 pilotos de helicópteros tramando a queda de um balao para fabricar uma notícia. As imagens da queda do balao, na zona leste de Sao Paulo, foram mostradas pela Record, no Balanço Geral Manhã, em duas entradas ao vivo do comandante Uan Rocha, piloto contratado da emissora.” Além de Uan, da Record, foram identificados na conversa 2 pilotos que costumam voar para o SBT. Um 4º piloto nao foi identificado e um 5º, citado pelos demais, trabalha com o Globocop. O texto explica em detalhes como a derrubada do balao foi planejada – conversa captada em uma frequência de rádio usada por helicópteros confirma a acusaçao. Em nenhum momento foi revelado aos telespectadores que a “queda” havia sido provocada – as imagens foram tratadas como um “flagrante cotidiano”. No final das contas, a movimentaçao dos helicópteros fez o balao pegar fogo e perder a tocha, o que acabou gerando um pequeno foco de incêndio no telhado de um casa. “Isso que é produzir notícia, hein? Botaram fogo na casa!”, diz um dos pilotos, nao identificado. =/ Leia na íntegra aqui. Procurada pelo Notícias da TV, a Record nao se manifestou.

publicidade publicidade