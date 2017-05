Site promove vaquinha para comprar “o barulho” de Eduardo Cunha

Segundo delaçao de Joesley Batista, dono da JBS, o ex-deputado Eduardo Cunha recebe uma polpuda mesada para manter-se em silêncio na prisao. Mas e se Cunha fosse pago para falar, será que ele revelaria tudo que sabe? Essa é a proposta do ‘VaquinhaPraComprarOBarulhoDoCunha’, site que pretende arrecadar, através de financiamento coletivo, R$ 500.000 para fazer Eduardo Cunha abrir a boca. “Vamos juntar os centavos do povo brasileiro pra pagar mais do que o Joesley e acabar com o silêncio do Cunha sobre o que todos nós precisamos saber pra derrubar cada um dos corruptos que estao em sociedade empresas-políticos roubando tudo que é da populaçao brasileira”, convida o site. Difícil vai ser convencer alguém a tirar um centavo do bolso para repassar ao PMDBista. Se serve como incentivo, Rodolfo Marques, idealizador da vaquinha, promete “desviar” 10% das “doaçoes de campanha” para a APASCAMP, ONG de Campinas que ajuda a reabilitar pessoas com deficiência auditiva em situaçao de vulnerabilidade social – porque “pior do que nao ouvir as verdades que o Cunha esconde é nao ouvir coisa alguma”, argumenta.

publicidade publicidade