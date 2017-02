Skol amplifica açao do #ApitoDeRespeito para o Carnaval – contra o assédio

No ano passado, Lia Marques viu uma mulher sendo assediada no Carnaval e resolveu nao se calar. Com a ajuda das amigas Marina Gabos e Amanda Cursino, sugeriu que outras mulheres utilizassem um apito para se proteger dos assédios. Esse ano, a F/Nazca propôs para a Skol apoiar as meninas e amplificar a açao pelo país. Depois de Sao Paulo, chega a vez de Salvador, Recife e Florianópolis receberem o #ApitoDeRespeito. Milhares de unidades dos apitos serao distribuídos para os folioes, incentivando o respeito na festa. A ideia é simples – o cara passou dos limites? Apita. Invadiu seu espaço sem ser convidado? Apita. Está se sentindo ameaçada? Apita também.

