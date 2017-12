Skol encontrou homem que decorou todo o bar com latas de cerveja – viralizou

Na última semana, viralizou na internet a foto de um senhor dentro de uma casa decorada apenas com latas de Skol – 1ª foto abaixo. Mas quem seria aquele homem? A Skol foi atrás e o encontrou no mesmo endereço da foto que tomou conta de grupos de WhatsApp e de páginas no Facebook. Ele é Dorival Paes D’Oliveira, tem 62 anos e mora na Praia Grande, na Baixada Santista. Dorival e sua esposa Cida tiveram um bar entre 2012 e 2016 instalado na área externa de casa. Com acesso a centenas de latas diariamente, tiveram a ideia de decorar todo o espaço com as latinhas. Entre garagem, sala, cozinha, corredor e banheiro, ele conta que foram pouco mais de 27 mil latas utilizadas. “A gente sempre gostou de Skol, tínhamos o bar e fomos conversando sobre fazer essa decoraçao. Acabou ficando bem legal e muita gente aqui na Praia Grande quis conhecer”, conta. A foto foi tirada em torno de 2013, mas só agora ganhou o Brasil. Nessa 2ª feira, dia 04, a Skol encontrou Dorival e o presenteou com uma árvore de Natal – toda feita de latinhas da cerveja, claro, pra combinar com a decoraçao do lugar. ;-)

publicidade publicidade