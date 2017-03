Skol ‘recicla’ campanhas machistas com a ajuda de artistas e ilustradoras

A Skol está sendo muito elogiada nos últimos tempos por mudar a forma como a mulher é representada em suas campanhas publicitárias. Depois de muitos anos de mulheres seminuas servindo como vitrine para sua cerveja, e de campanhas como aquela que dizia para “esquecer o nao em casa” – gerando acusaçoes de apologia ao estupro –, a marca já mostrou estar disposta a rever seu posicionamento. Por motivos comerciais, obviamente, mas nem por isso a iniciativa deixa de ser elogiável e digna de reconhecimento. Em vídeo divulgado no Facebook na noite desta 4ª feira, a Skol mostra imagens de campanhas passadas e diz abertamente que elas “nao nos representam mais” – “O mundo evoluiu e a Skol também”, afirma. Por isso, convidou 8 ilustradoras e artistas plásticas para recriar pôsteres antigos da cerveja, agora sob um novo olhar, em que as mulheres deixam de ser uma bunda e um par de peitos para mera apreciaçao dos homens. “Redondo é sair do seu passado” é a frase que assina a campanha. Confira os pôsteres ‘reciclados’ aqui.

