Sky, HBO e Turner juntas? Ancine condena fusao entre Time Warner e AT&T no Brasil

A Ancine (Agência Nacional do Cinema) enviou ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) um parecer em que se mostra contrária à aquisiçao do conglomerado Time Warner pela AT&T – um negócio de USD 85,4 bilhoes, cerca de R$ 281 bilhoes. O argumento é que a fusao violaria a legislaçao brasileira e teria efeitos negativos no mercado de TV por assinatura, já que a operadora Sky e as programadoras HBO e Turner passariam a fazer parte do mesmo grupo empresarial. Caso o Cade acate a recomendaçao da Ancine, a AT&T terá de se desfazer do controle da Sky ou das programadoras da Time Warner. Leia a notícia na íntegra no Notícias da TV.

