Smirnoff provoca Donald Trump em anúncio sobre “laços” com a Rússia – veja

Em meio à polêmica sobre os vínculos de Donald Trump com a Rússia e as investigaçoes sobre a interferência russa nas eleiçoes presidenciais norte-americanas, a Smirnoff nao perdeu tempo. Depois que Trump contestou o depoimento de James Comey, ex-diretor do FBI, e se declarou 100% disposto a compartilhar sua versao dos fatos, sob juramento, a marca de vodca aproveitou a oportunidade. Em anúncios de mídia exterior divulgados em Nova Iorque, incluindo uma estaçao de trem do Harlem, declara – “Feita na América. Mas ficaríamos felizes em falar sobre nossos laços com a Rússia sob juramento.” A criaçao é da 72andSunny. A Smirnoff foi fundada em Moscou, em 1864, pelo russo Piotr Arseneevich Smirnov, mas hoje é propriedade da Diageo, multinacional britânica. Com informaçoes do Mashable e do AdFreak.

