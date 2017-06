Só na Inglaterra – homem é atropelado por ônibus, se levanta e entra num pub

O hábito dos ingleses de sair para beber em pubs nao virou tradiçao à toa. Prova disso é o homem que foi atropelado por um ônibus (!), arremessado para longe, se levantou como se nada tivesse acontecido e entrou num pub. O personagem em questao é Simon Smith, de 53 anos. Smith foi atingido por um ônibus na cidade de Reading, no sul da Inglaterra, e arremessado a cerca de 6 metros de distância. O acidente foi registrado por câmeras de segurança. As mesmas câmeras mostram ele se levantando e entrando no pub Purple Turtle, poucos segundos depois. Smith sofreu apenas ferimentos leves e arranhoes. As autoridades de Reading investigam o que aconteceu, mas ninguém foi preso. Como o caso nao foi tao grave, nos resta dizer – ‘cheers’! ;-) Notícia do The Guardian.

