Só pode comentar quem leu o artigo – nova política de um site norueguês

Nao é novidade que, inúmeras vezes, a seçao de comentários dos sites de notícias é o parque de diversao dos trolls, a terra do non-sense e do bate-boca e o microuniverso da manifestaçao dos piores sentimentos humanos. Pensando em combater pelo menos alguns desses efeitos – e em incentivar discussoes produtivas e construtivas – o site da empresa pública de rádio e televisao da Noruega, a NRK, está testando uma nova forma de controle de sua seçao de comentários. Em algumas de suas matérias, se quiserem comentar, os leitores precisam responder a 3 questoes básicas de múltipla escolha sobre o texto. O quiz é elaborado pelo autor do artigo. O objetivo, segundo o Publico, é confirmar que o texto de fato foi lido, evitando assim comentários fora do contexto ou fruto da desinformaçao. Até agora, a técnica mostrou-se capaz de estabelecer uma base comum para o debate, gerando comentários cordiais e construtivos. | Imagem: Post Typography

Perguntas feitas aos leitores que querem comentar um artigo da NRK sobre projeto de lei a respeito da vigilância digital

