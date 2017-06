Sobre barrigas, atletas, crianças e vaidades | texto da Marise Araujo

Parece que virou moda… Serena Williams, toda linda e poderosa na capa da revista Vanity Fair, pronta para entrar no rol das grávidas famosas e seus futuros famosinhos. A foto revela uma tendência que já vem há algum tempo invadindo o show business e o esporte de alto rendimento, numa época em que a ideia de nascer para viver num mundo melhor e, talvez, mais normal e igualitário, está ficando cada vez mais difícil. Serena foi clicada pela fotógrafa Annie Leibovitz e no seu Twitter a tenista pede aos fãs para tentarem adivinhar o sexo do bebê.

E já que estamos falando de crianças e atletas, outro que está sempre fazendo notícia por aqui é Cristiano Ronaldo, claro. Craque em fazer gols e em ter filhos via barrigas de aluguel. De acordo com a Lusa, o jogador foi dispensado logo após o jogo de ontem na Rússia (Portugal 0 X 3 Chile, nos pênaltis) pela Taça das Confederaçoes, por ter sido novamente pai – dessa vez de gêmeos, que a essa hora ele já conheceu e já apresentou ao mundo, veja foto abaixo. “Estive a serviço da seleçao nacional, como sempre acontece, de corpo e alma, mesmo sabendo que os meus 2 filhos tinham nascido. Infelizmente nao conseguimos alcançar o principal objetivo desportivo que pretendíamos, mas estou certo que vamos continuar a dar alegria aos portugueses”, escreveu Ronaldo na sua página no Facebook.

Fico aqui pensando… Será que cada vez mais estamos a caminhar para dar e ler notícias onde a intimidade, a invasao de privacidade e a necessidade de oferecer sempre um espetáculo para os ‘amigos’ e seguidores sao uma constante, postando as mais inacreditáveis situaçoes pessoais e bizarrices nas redes sociais? Por quanto tempo esses ‘flashes’ artificiais da vida quase real que muitos deles levam vao fazer parte do nosso ‘eu existo’ de todos os dias? Desconfio que os produtos oferecidos nessa feira das vaidades vieram para ficar e nao têm prazo de validade… A terra é azul, já dizia o astronauta lá de cima, e com os pés no chao e as maos no teclado lutamos para que continue assim. Mas tenho a impressao que para uma grande parte de seus habitantes, esse mundo, vasto mundo, está mais para cor de rosa choque! Nao provoque…

So happy to be able to hold the two new loves of my life 🙏❤ Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em Jun 29, 2017 às 10:09 PDT

