‘Sol Nascente’ e Giovanna Antonelli na novela da vida real

A novela ‘Sol Nascente’ – um dos programas mais vistos da TV a cabo – está nos últimos capítulos aqui em Portugal. Para a despedida, a Globo organizou, na tarde dessa 3ª feira, uma conferência de imprensa na sua sede em Lisboa com a atriz Giovanna Antonelli, a Alice, e o diretor artístico da novela e seu marido, Leonardo Nogueira. Conversa franca, animada, onde responderam a algumas perguntas sobre o making of da novela com “paisagens deslumbrantes” e o trabalho da atriz nos diversos personagens que já interpretou. “Quero cada vez mais novos personagens”, declarou. Mas o que estava mesmo em questao era contar sobre “um sonho realizado” – a nova rotina da família do casal há uns meses vivendo na cidade. “Estou completamente apaixonada por esse país, curtindo cada momento. As crianças estao na escola, adaptadas, e quero aproveitar tudo da melhor maneira possível. É uma oportunidade única e vamos ficar por aqui até o final do ano”, avisou. Sem contar o último capítulo da novela, apesar dos insistentes pedidos, Giovanna se despediu com um “estar aqui está sendo uma ótima experiência e já estou com vontade de voltar”.

