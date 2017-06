Solidariedade | Ingressos para o show de Manchester esgotam em 20 minutos

Sinal de que, apesar de tudo, ainda é possível acreditar na humanidade… Os bilhetes postos à venda hoje para o show de solidariedade de Manchester, em memória das vítimas do terrível atentado do passado dia 22 de maio, esgotaram em 20 minutos, informaram os responsáveis pela iniciativa – uma “procura extraordinária”, avisaram. Os bilhetes foram adquiridos online, via site da organizaçao, que prevê arrecadar 2 milhoes de libras (cerca de 2,3 milhoes de euros) para o fundo de emergência da Cruz Vermelha de Manchester. A receita destina-se a apoiar as vítimas e suas famílias. O espetáculo “Ariana Grande & Friends: One Love Manchester” reunirá Justin Bieber, Katy Perry, Usher, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Take That, Coldplay e The Black Eyed Peas, além de Ariana Grande. Será realizado no Emirates Old Trafford, com capacidade para 50.000 pessoas, no próximo domingo, às 16:00 (horário de Lisboa), e será transmitido pela BBC1. Com Lusa.

