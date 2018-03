SOS Mata Atlântica mostra como continua a história dos 3 porquinhos

A Fundaçao SOS Mata Atlântica lançou hoje uma releitura do clássico infantil ‘Os 3 Porquinhos’. Produzida em parceria com a agência DPZ&T, a campanha mostra uma continuaçao para a história, relacionando-a diretamente com a importância da restauraçao da floresta. “Nossa versao começa depois que a história original acaba. Sentindo-se seguros pelos muros de tijolos, os animais destroem a floresta para construir mais casas, empresas e indústrias. O que eles nao esperavam era que a mata fosse fazer tanta falta…”, diz Marcia Hirota, diretora executiva da Fundaçao SOS Mata Atlântica. A animaçao é da Vetor Zero e a trilha sonora é assinada pelo diretor de criaçao Daniel Motta, com produçao da Lucha Libre.

