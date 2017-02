South Park desiste de fazer piada do governo Trump – “eles já estao fazendo comédia”

Os criadores de South Park, Matt Parker e Trey Stone, admitem que vai ser cada vez mais difícil fazer piada de Donald Trump e seu governo. Tanto é que dizem que vao se abster de tirar sarro da nova administraçao em futuros episódios. Em entrevista à ABC News da Australia, Parker disse que “eles já estao indo lá e fazendo comédia. Nao é algo de que você possa fazer piada.” As 2 temporadas anteriores do desenho mostraram um personagem e também situaçoes inspiradas em Donald Trump, mas isso está prestes a mudar – “É complicado, é realmente complicado agora que a sátira virou realidade. Nós estávamos tentando debochar do que estava acontecendo [na última temporada], mas nao conseguimos acompanhar. O que estava acontecendo de fato era muito mais engraçado do que qualquer coisa que nós pudéssemos inventar. Entao decidimos recuar e deixar os políticos fazerem sua comédia, e nós faremos a nossa”, acrescentou. Com The Guardian.

