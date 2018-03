Spotify revela que 2 milhoes de usuários ouvem músicas sem anúncios – e sem pagar

Quem usa o Spotify sabe – ou vc nao paga nada pelo serviço e precisa ouvir alguns anúncios ou paga uma mensalidade e torna-se um cliente ‘Premium’, ouvindo suas músicas sem interrupçoes. Cerca de 2 milhoes de usuários, no entanto, descobriram como escapar dos anúncios sem pagar nada por isso. Quem revela é o próprio Spotify, apontando para o uso de ad blockers ilegais – apps que o serviço de streaming pretende reprimir com força. No entanto, como aponta o DesignTAXI, “uma busca rápida no Google mostra que a luta para erradicar esses serviços fraudulentos nao deve acabar tao cedo”. Depois de ficar sabendo dessa atividade ilegal, o Spotify atualizou seu número de usuários mensais ativos – de 159 milhoes para 157 milhoes.

