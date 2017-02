Spotify tira sarro de nomes de playlists criadas por seus usuários

No ano passado, o Spotify lançou uma campanha divulgando alguns dos hábitos mais estranhos e engraçados de seus usuários – como tocar 42 vezes a música ‘Sorry’ no Dia dos Namorados e ouvir músicas natalinas em junho. Está lembrado? Dando continuidade à mesma campanha, o serviço de streaming de músicas agora veicula anúncios tirando sarro de nomes bizarros de playlists. Outdoors em San Francisco, Los Angeles e Nova Iorque exibirao chamadas como essa – “’Eu nao sei como fazer uma playlist’” é uma playlist que alguém fez, de alguma forma.” ;-) Essa fase da campanha inclui ainda 3 vídeos com os artistas Alessia Cara, DNCE e D.R.A.M., surpresos com a inclusao de músicas suas em playlists de nomes esquisitos – veja mais abaixo. Para o AdFreak, colocar o usuário no centro dos anúncios e celebrar suas peculiaridades é uma ótima escolha do Spotify, que traz muito potencial para que a campanha continue evoluindo. A criaçao é da Wieden+Kennedy de Nova Iorque.

Alguém criou uma playlist chamada “Desculpe, perdi seu gato” quando poderia estar criando flyers.

Existe uma playlist chamada “Piano Sereno”. Para quando você estiver cansado de todo aquele piano violento na sua cara.

Alguém fez uma playlist “músicas para tratamento de canal”. Provavelmente porque nunca fez uma playlist com “músicas para passar fio dental”.

“NAO DELETE ISSO DE NOVO, POOTY, OU VOU ACABAR COM VOCÊ” é uma playlist. Cuidado, Pooty. Eles parecem estar falando sério.

“Eu nao sei como fazer uma playlist” é uma playlist que alguém fez, de alguma forma.

