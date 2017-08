Stepan Nercessian é Chacrinha em especial pelo centenário do Velho Guerreiro

Para celebrar o centenário de Abelardo Barbosa, um dos maiores comunicadores do Brasil, a Globo e o VIVA apresentam o especial ‘Chacrinha, O Eterno Guerreiro’. Misturando elementos antigos com a tecnologia atual, o especial faz alusao ao programa de auditório que marcou geraçoes e ainda hoje é referência na memória afetiva de milhares de brasileiros. Liderado pelo ator Stepan Nercessian na pele de Chacrinha, o programa ganhou uma roupagem contemporânea e foi gravado nos Estúdios Globo, em maio deste ano. Com direçao artística de Rafael Dragaud e direçao geral de Daniela Gleiser, o especial celebra a atmosfera de ‘Cassino do Chacrinha’, que foi ao ar na Globo entre os anos de 1982 e 1988. “A ideia foi fazer uma reverência ao artista, com um cenário inspirado no programa da década de 80, mas modernizado. Temos convidados que fizeram a história do programa, mas também grandes nomes da música atual, que certamente passariam pela atraçao se fosse exibida hoje“, explica Daniela. Entre as atraçoes musicais escolhidas estao Sidney Magal, Fábio Júnior, Ney Matogrosso, Banda Blitz, Luan Santana, Alcione, Ivete Sangalo, Anitta, Marília Mendonça, Luiz Caldas e Roberto Carlos. A exibiçao está prevista para este sábado, dia 26 de agosto, no VIVA, e no dia 06 de setembro na Globo.

