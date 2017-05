Steven Seagal banido da Ucrânia, considerado “ameaça nacional”

Steven Seagal, o ator de açao americano que você já deve ter visto em algum filme do SBT nos anos 90, teve sua entrada proibida na Ucrânia, considerado uma “ameaça à segurança nacional“. Segundo o jornal The Washington Post, o governo ucraniano considera que ele “cometeu açoes socialmente perigosas“, que “contradizem os interesses em manter a segurança da Ucrânia“. Isso porque Seagal mantém uma amizade de anos com o líder russo Vladimir Putin, com quem compartilha a paixao pelas artes marciais. A Rússia tem uma disputa com a Ucrânia pela regiao da Crimeia, que pertencia ao território ucraniano até 2014, quando foi anexada pelos russos. O próprio Seagal já participou de manifestaçoes pró-Putin na regiao. Quem diria, o astro de ‘Difícil de Matar’ e ‘Nico – Acima da Lei’ de fato pode ser ameaçador na vida real… ;-)

publicidade publicidade