‘Stories’ do Facebook sao uma cidade fantasma 1 semana após lançamento

A obsessao de Mark Zuckerberg em copiar o Snapchat já está pegando mal. Como se nao bastassem as críticas pela total falta de originalidade, a experiência mostra que o recurso ‘Stories’ é praticamente uma cidade fantasma pouco mais de uma semana depois de seu lançamento. Sites de tecnologia como o TNW e o The Verge notaram que agora, ao invés de mostrar um espaço vazio onde deveriam estar as histórias que seus amigos nao estao postando, o Facebook mostra ícones com suas fotos de perfil “desbotadas”, em tom de cinza. Ao clicar num dos ícones você é informado que seu amigo nao divulgou nenhuma história recentemente – “a palavra ‘recentemente’ aqui significando ‘nunca’”, provoca o The Verge. O fato é que muita gente nem sequer sabe da existência das ‘Stories’ no Facebook, e quem já conhece o recurso prefere usá-lo no Snapchat ou no Instagram. Ao que tudo indica, as Facebook Stories estao morrendo, se que é algum dia já estiveram vivas.

It's literally just me & Facebook using facebook stories pic.twitter.com/9E36ck1B9Y — Sam King (@Samkingftw) 5 de abril de 2017

So…. Facebook Stories.

Well that was a failure. — Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) 5 de abril de 2017

Facebook Stories now come with ghosts of your friends who don't post facebook stories pic.twitter.com/tlQeoNFXfd — Alex Kantrowitz (@Kantrowitz) 4 de abril de 2017

