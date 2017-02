Submarino amarelo dos Beatles, feito de Lego, já está disponível no Brasil

Lembra que, em outubro do ano passado, falamos aqui no Blue Bus sobre o submarino amarelo de Lego que vem com 4 bonequinhos representando os integrantes dos Beatles? Os fãs brasileiros – da Lego e dos Beatles – já podem comemorar, porque o kit que homenageia a banda mais famosa de todos os tempos chegou ao Brasil. O brinquedo tem mais de 550 peças e pode ser encontrado exclusivamente nas 10 lojas Lego do país, ao preço de R$ 449,99.





