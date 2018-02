Sucesso de ‘Pantera Negra’ faz donos de cinemas pedirem mais diversidade

O sucesso de ‘Pantera Negra‘, que se aproxima rapidamente da marca de USD 1 bilhao em bilheteria, está fazendo os cinemas pedirem por mais diversidade nos filmes de heróis. É o que diz John Fithian, presidente da Associaçao Nacional de Donos de Cinema dos EUA. “Os donos de cinema estao pedindo por mais diversidade nos filmes por muito tempo, e por diversidade entendemos diversidade no casting e diversidade na época em que os filmes sao lançados“, diz Fithian. Ele se refere à concentraçao de lançamentos de grandes filmes nas férias – ‘Pantera Negra‘, para Fithian, é uma prova de que grandes filmes podem ser lançados a qualquer momento do ano. Ele afirma que, desde que o filme seja bom, as pessoas irao assistir. Depois de ‘Mulher Maravilha‘, que tinha um grande elenco feminino, e ‘Pantera Negra‘, com grande elenco negro, Fithan diz já saber os próximos passos – um filme de super-herói latino e outro filme de super-herói asiático. Nota da Variety.

