Sucesso | Documentário brasileiro ‘O Processo’ ganha 2 prêmios em Portugal

A 15ª ediçao do IndieLisboa 2018 terminou neste último sábado, dia 05, fazendo a festa do cinema brasileiro com prêmios que vao entrar para a história deste importante Festival de Cinema Independente. O documentário brasileiro “O Processo”, de Maria Augusta Ramos, levou 2 prêmios – o de melhor longa-metragem (Prêmio Silvestre) e o do Júri do Público. “O Processo é um filme sobre a política brasileira que também mostra o processo universal de deslegitimaçao das instituiçoes republicanas e lança uma nova luz sobre os perigos que ameaçam a democracia contemporânea (…)”, explicaçao que está no site do festival ao lado de todos os outros filmes e documentários vencedores. Entre eles, mais 2 prêmios para os filmes brasileiros “Baronesa”, de Juliana Antunes, e “Lembro mais dos Corvos”, de Gustavo Vinagre, que venceram ‘ex-aequo’ o grande prêmio de longa-metragem Cidade de Lisboa. Em tempo – ‘O Processo’ estreia em 17 de maio nos cinemas do Brasil. Vale a pena assistir, digo, resistir…

