Suécia coloca o país inteiro para alugar no Airbnb – paisagens 5 estrelas

Em uma açao de marketing inédita, a Suécia colocou o país inteiro para ser alugado no Airbnb – do extremo sul de Smygehuk ao deserto em torno do Three-Country Cairn, no norte, todo o território sueco está disponível na plataforma a partir de hoje, 22 de maio. A iniciativa é uma parceria do Airbnb, maior comunidade de compartilhamento de lares do mundo, com o Visit Sweden, bureau de incentivo de turismo da Suécia. Além de incentivar o turismo no país, a açao divulga o conceito de liberdade de circulaçao vigente no país escandinavo – uma garantia constitucional conhecida como o “Direito de Acesso Público”, que garante a qualquer pessoa que vive na Suécia ou visita o país a liberdade de acessar, caminhar, andar de bicicleta ou acampar em qualquer terra, com exceçao de jardins privados e terras em cultivo e desde que nao haja perturbaçao ou destruiçao de propriedade ou do ambiente. Muitos suecos consideram o direito de acesso público como parte de um patrimônio cultural, muitas vezes até como um símbolo nacional. “Este direito permite que nosso povo viva intensamente a natureza. Na Suécia temos tudo, de altas montanhas até florestas profundas, de belos arquipélagos a prados tranquilos. Agora, junto com o Airbnb, damos as boas-vindas a todos na Suécia e incentivamos que experimentem o jeito sueco de desbravar“, diz Jenny Kaiser, Country Manager do Visit Sweden na Suécia. Essa é a 1ª parceria entre um conselho de turismo e o Airbnb.

publicidade publicidade