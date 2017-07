Sul-africano utiliza embalagens de água e sucos para fazer arte

De vez em quando o noticiário da TV nos pega desprevenidos, e com um olho na guerra e outro na desejada paz, acabamos por assistir a imagens incríveis, ideias cheias de criatividade e bom gosto. Dessa vez a matéria foi da Euronews, sobre uma exposiçao na distante Joanesburgo, África do Sul, do artista Mbongeni Buthelezi, que transforma garrafas de plástico de água e sucos em verdadeiras obras de arte. ‘Sugar Tax’ é o nome da mostra do sul-africano de nome complicado, mas que muito facilmente sabe explicar o por quê de usar esse tipo de técnica – “A ideia é reciclar. Mas nao só. Se as coisas nao forem geridas corretamente, elas podem tornar-se problemáticas para nós enquanto sociedade, porque o açúcar, que faz parte dela, se nao for controlado devidamente, torna-se também problemático e, ainda assim, o meu corpo precisa dele”.

