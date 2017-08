Sumido das telas, Jim Carrey agora demonstra seu talento para a pintura

Jim Carrey anda meio sumido, né? Seus últimos grandes filmes, ‘Kick-Ass 2‘ e ‘Débi & Lóide 2‘, saíram em 2013 e 2014 respectivamente, e nao foram bem na bilheteria. Mas o que o ator tem feito desde entao? A resposta veio com o documentário de curta-metragem ‘I Needed Color‘ (veja acima), que mostra que ele se tornou um pintor talentoso. No documentário, Jim Carrey afirma que começou a pintar há 6 anos, ‘para curar um coraçao partido‘. O filme já viralizou, atingindo mais de 2 milhoes de visualizaçoes no Vimeo, talvez por mostrar um lado incrível do comediante que ninguém sabia que existia. O longa é narrado pelo próprio Jim Carrey, que resume sua situaçao da seguinte maneira – “eu acho que o que torna alguém um artista é o fato de que essa pessoa produz modelos de sua vida interna. Eles fazem algo se tornar físico, inspirado por suas emoçoes ou suas necessidades ou o que eles acreditam ser a necessidade do público”. Nota da IndieWire.

