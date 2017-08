Supermercado esvazia as prateleiras em açao contra xenofobia

A rede de supermercados Edeka, a maior da Alemanha, arranjou um jeito curioso para chamar a atençao dos seus clientes contra o racismo e contra a xenofobia. Na loja da rede em Hamburgo, as prateleiras foram quase totalmente esvaziadas, com os produtos importados sendo substituídos por cartazes com dizeres antixenófobos. A intençao era demonstrar o quanto as pessoas dependem de outros países para terem seus produtos cotidianos. “Essa prateleira é bem chata sem diversidade“, dizia um dos cartazes. As reaçoes ficaram divididas, com alguns aplaudindo e outros acusando a marca de explorar o momento político efervescente. A imigraçao é um tema muito debatido na Alemanha, principalmente após a decisao da chanceler Angela Merkel em 2015 de permitir a entrada de um grande número de refugiados sírios. O que você achou? Notícia do The Independent.

