Supermodelo noiva de CEO do Snap diz odiar o Facebook – “como conseguem dormir?”

Nao é de hoje que o Facebook e o Instagram – nao por acaso, de propriedade do Facebook – copiam descaradamente recursos do Snapchat. Quem nao está nada feliz com isso é Miranda Kerr, supermodelo e noiva de Evan Spiegel, CEO da Snap, empresa proprietária do Snapchat. Em entrevista ao The Times, Kerr declarou – “Eu nao suporto o Facebook. Eles nao conseguem ser inovadores? Eles têm que roubar todas as ideias do meu noivo? Fico chocada com isso… Quando você copia alguém diretamente, isso nao é inovaçao. (…) Como eles conseguem dormir à noite?” Ironizando a pergunta, o Gizmodo afirma – “Boa pergunta, Miranda! Como aqueles bastardos do Facebook dormem à noite? Provavelmente sobre montes de dinheiro.” ;-) Pra quem nao lembra, em 2013 o Snapchat recusou uma oferta de aquisiçao de USD 3 bilhoes feita pelo Facebook. Desde entao, o império de Mark Zuckerberg vem mostrando que, se nao pode ter alguma coisa, vai lá e copia na cara dura mesmo. ;-)

publicidade publicidade