Surpreendida por campanha feita por outra agência, DM9 abre mao de conta

Quem conta é o Clube de Criaçao – diz que “a DM9DDB acaba de anunciar que ‘abriu mao’ da conta de Easy Taxi, aplicativo de chamada de táxi pelo celular, que estava no portfólio da agência desde dezembro de 2015. A DM9 informa que ‘foi surpreendida com uma campanha no ar feita por outra agência’ e, por isso, decidiu ‘encerrar a relaçao’.“

