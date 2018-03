Suspensa pelo Conar, campanha da Dolly está de volta – justiça autorizou

Devido ao nao cumprimento das determinaçoes do Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, o Conar foi intimado, na última 4ª feira, dia 07, a retirar a proibiçao de veiculaçao da campanha “Coelhinhos da Dolly”. No final de fevereiro, o Juiz Marcelo Augusto Oliveira, da 41ª Vara Cível de Sao Paulo, tinha confirmado por sentença uma medida liminar, de setembro de 2017, que pedia ao Conar que julgasse a portas abertas a representaçao que questionava o comercial. A medida entendia que o procedimento violava o princípio do contraditório e da ampla defesa, e mandou o Conar julgar os “Coelhinhos da Dolly” na presença dos advogados da empresa, além de comunicar previamente os nomes dos Conselheiros que iriam votar na sessao. Apesar de ter sido proferida em setembro de 2017, o Conar nao cumpriu a ordem judicial. Em maio do ano passado, o Conar suspendeu a campanha dos coelhinhos da Dolly por entender que ela fere um dos artigos de seu estatuto, que estabelece regras para campanhas de produtos e serviços cujo público-alvo sao crianças e adolescentes. O problema, segundo o Conselho de Ética do órgao, está na locuçao do comercial, que é feita pelas próprias crianças. O comercial é veiculado anualmente desde 2007 – e, ao que tudo indica, estará de volta para a Páscoa deste ano.

publicidade publicidade