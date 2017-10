Tamagotchi, o ‘bichinho virtual’, completa 20 anos – e vai voltar às lojas

Lembra do Tamagotchi? O bichinho virtual que foi uma verdadeira febre nos anos 90 completa 20 anos em 2017 – e, para celebrar, ele vai voltar às lojas em novembro. A Bandai, empresa japonesa que é dona dos direitos do brinquedo, anunciou que uma versao menor e limitada do Tamagotchi será relançada em alguns países, entre os quais o Japao, os Estados Unidos e o Reino Unido. Quem se arriscar a comprar qualquer uma das 6 cores em que o produto será lançado ganha a ‘responsabilidade’ de alimentar e cuidar do Tamagotchi, uma espécie de pet virtual, com suas próprias necessidades. Desde 1997, quando foram lançados, mais de 82 milhoes de Tamagotchis foram vendidos ao redor do mundo. Notícia da NME.

