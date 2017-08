TAP – Thiago Lacerda solidário com os incêndios em Portugal

Mais uma da TAP – dessa vez, convidou o brasileiro Thiago Lacerda – atualmente fora das novelas que passam em Portugal mas um dos atores preferidos do público português – para fazer um depoimento sobre o turismo na zona de Pedrógao Grande, uma das aldeias devastadas pelo grande incêndio que há pouco tempo vitimou 64 pessoas, deixando 200 feridos. Uma tragédia em todos os sentidos, inclusive o econômico. Thiago Lacerda aceitou o desafio de falar sobre esse triste acontecimento que, de certo modo, também deve ter atingindo algumas famílias e conhecidos dos muitos portugueses que vivem no Brasil. O turismo é o foco, mas nao custa lembrar que toda ajuda é sempre bem vinda – nos voos da TAP os passageiros podem fazer donativos para ajudar as áreas afetadas.

