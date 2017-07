Tapeçaria gigante retrata história de ‘Game of Thrones’ no estilo medieval

A série ‘Game of Thrones’ acaba de voltar para sua sétima temporada na HBO, e todo mundo está tentando capitalizar em cima de sua popularidade. Nesse sentido, uma das melhores sacadas veio da Tourism Ireland, entidade responsável pela publicidade da ilha da Irlanda: uma peça de tapeçaria de cerca de 77 metros contando toda a história da série até o momento, em estilo medieval. A criaçao é da Publicis London e resume as 6 temporadas de ‘Game of Thrones’, numa espécie de paródia da Tapeçaria de Bayeux, artefato real do século XI que ilustra a conquista da Inglaterra pelos normandos. Claro, a história da série se passa em Westeros e nao na Irlanda, mas como a primeira é fictícia, as filmagens acontecem em solo irlandês. Uma versao digital da peça de tapeçaria já está disponível, e tem seçoes especiais dedicadas a cada episódio. Abaixo, veja o vídeo promocional sobre a tapeçaria. Nota da AdWeek.

publicidade publicidade