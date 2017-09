Tapioca – mais um produto brasileiro que virou mania em Portugal

Hoje, no final da tarde no shopping perto de casa, encontrei um sério concorrente ao pastel de nata e às delícias portuguesas que ficam expostas nas ‘montras’ (vitrines) das pastelarias da praça de alimentaçao. Logo embaixo da escada rolante, um quiosque da famosa tapioca – mania ‘gourmet’ dos mais descolados do pedaço – avisava aos sempre famintos por novidades que ‘beiju’ é bom e faz bem. Depois do açaí, do chuchu (caro!), do brigadeiro, da farinha e do pao de queijo, mais um item chegou para engordar a lista dos produtos brasileiros na terrinha. “Os portugueses amam beiju”, declarou a menina do balcao, “e o de goiabada com queijo” é um dos que sai mais. Mais um cafezinho, por favor…

