Tasty Drive – o test drive da Renault que passa pelo drive-thru do McDonald’s ;-)

‘Tasty Drive’ marca a 1ª vez que Renault e McDonald’s se uniram em uma açao. Criada em parceria com a DPZ&T, conseguiu surpreender os clientes e trazer conveniência num momento crucial do dia – a hora do almoço. Em test drives realizados no último mês em concessionárias de Sao Paulo, o sistema multimídia dos carros mostrava o menu do McDonald’s. Os motoristas faziam seus pedidos e os retiravam no drive-thru dos restaurantes mais próximos da rede, como vc pode conferir no vídeo dessa nota. Agora as duas marcas estudam a possibilidade de estender o projeto Tasty Drive a concessionárias de outras praças, inclusive fora do Brasil.





