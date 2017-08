Tchau Bosta! Produto inusitado diverte jurados do ‘Shark Tank Brasil’

Se você já viu o ‘Shark Tank‘, sabe como funciona – empresários trazem ideias aos investidores, os ‘tubaroes’, que decidem se vao investir nelas ou nao. Mas e se a ideia for um jeito inusitado de… desentupir um vaso sanitário? O ‘Tchau Bosta’, empreendimento de Maurício Durante, promete justamente isso. Na ediçao dessa 5ª feira, dia 03, do reality show, Durante apresentou seu produto, um adesivo que deve ser grudado na tampa do vaso para provocar uma pressao, fazendo os excrementos descerem à força (veja vídeo demonstrativo acima). “Quem tá comigo na bosta?“, perguntou Durante, bem-humorado, enquanto pedia aos empresários por R$ 200 mil. A apresentaçao da ideia rendeu boas risadas entre os tubaroes, como nao poderia deixar de ser com um produto tao diferente. Informaçoes do Notícias da TV.

