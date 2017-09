Teleprompter na igreja tira a concentraçao nas palavras do padre? :)

A igreja de Sao Jose, na Lagoa, no Rio, introduziu ao lado do altar 4 aparelhos de teleprompter, TVs de Led que transmitem os textos da missa enquanto ela é rezada. Alguns fieis estao estranhando a novidade – “Acham que os monitores tiram a concentraçao nas palavras do padre” – anota hoje a coluna Gente Boa, de Joaquim Ferreira dos Santos, no Globo.

