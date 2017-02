Tem como fazer um pedido no fast-food sem usar palavras em inglês? Veja esse vídeo

“Fast-food” nao: “comidas rápidas”. ;-) Para mostrar como a língua inglesa está presente na vida dos brasileiros, a escola de inglês Acbeu – Associaçao Cultural Brasil-Estados Unidos – desafiou 5 jovens a entrarem numa lanchonete de fast-food e fazerem o pedido de um cheeseburger sem catchup, com bacon extra, chicken nuggets com molho barbecue, um milk shake e um sundae, mas com um detalhe – sem falar nenhuma palavra em inglês. O filme faz parte da campanha criada pela Propeg inaugurando o conceito “Acbeu. Você sempre USA“. Assista ao vídeo e veja como foi o desafio.

