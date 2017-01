Tempo q vc passa nas redes sociais em 1 ano é suficiente para ler 200 livros

Nao tem tempo para ler? Pense de novo. Segundo matéria do Quartz, a média de velocidade de leitura é de 200 a 400 palavras por minuto. Livros de nao ficçao têm, em média, 50 mil palavras. Duzentos livros, portanto, têm em torno de 10 milhoes de palavras que, considerando uma velocidade de leitura de 400 palavras por minuto, podem ser lidos em 25 mil minutos, ou 417 horas. Acha que nao consegue dedicar 417 horas por ano à leitura? Pense de novo. Um norte-americano, por exemplo, passa em média 608 horas por ano nas redes sociais e 1642 horas por ano assistindo à programaçao da TV. Sao 2250 horas, e vc só precisa de 417, lembra? ;-) Charles Chu, autor da matéria, reconhece que a teoria é simples, difícil mesmo é a execuçao. Justamente por isso, dá dicas de como nao falhar na execuçao – deixar livros sempre à mao, por exemplo, usar diferentes mídias (livros impressos, digitais, áudio livros) e se acostumar a ler em qualquer lugar, seja no ônibus, no banco da praça ou no banheiro. E por mais que você nao leia tao rápido quanto a matéria sugere, reduza essa estimativa em 75% e você ainda conseguirá ler 50 livros por ano. Nada mau para quem achava que nao tinha tempo para ler, nao é mesmo? ;-)

