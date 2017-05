Tempos estranhos – Ucrânia tuita GIF dos Simpsons provocando a Rússia

Para o Gizmodo, aí está uma prova de que 2017 nao poderia ser mais estranho. Nessa 3ª feira, a conta oficial da Ucrânia no Twitter postou uma mensagem “nao muito sutil” deixando claro que já tinha uma relaçao diplomática com a França bem antes da Rússia entrar na história – “Quando a @Russia diz que Anne de Kiev estabeleceu as relaçoes Rússia-França, nos permita relembrar a sequência de eventos”, diz o tuite. O perfil oficial da Rússia respondeu dizendo que eles têm orgulho de sua história em comum e compartilham a mesma herança histórica, que “deve unir nossas naçoes, nao separá-las”. Foi entao que a Ucrânia recorreu a um GIF dos Simpsons para a tréplica, dando a entender que a Rússia gostaria de voltar aos velhos tempos da Uniao Soviética, quando a Ucrânia ainda fazia parte da URSS – “Vocês realmente nao mudam, nao é?”. Ouch! Será que estamos próximos do dia em que um GIF dos Simpsons vai dar início à 3ª Guerra Mundial?

When @Russia says Anne de Kiev established Russia-France relations, let us remind the sequence of events pic.twitter.com/nBKhQdyKql — Ukraine / Україна (@Ukraine) 30 de maio de 2017

@Ukraine We are proud of our common history. 🇷🇺, 🇺🇦 & 🇧🇾 share the same historical heritage which should unite our nations, not divide us. pic.twitter.com/hdmkuGy22p — РоссиЯ 🇷🇺 (@Russia) 30 de maio de 2017

