Tênis raro produzido pela Apple custa tanto quanto vc imagina – ou seria mto mais?

Lá pelos idos de 1990, a Apple fabricou uma ediçao limitada de tênis exclusivamente para seus funcionários. O calçado nao tem absolutamente nada de mais, mas considerando que trata-se de um item raro – e que estamos falando da Apple –, ele está sendo leiloado pela Heritage Auctions com um lance inicial de USD 15 mil. Segundo a empresa de leiloes, o valor real do tênis chega perto dos USD 30 mil – em torno de 100 mil reais. Nada melhor para combinar com seu iPhone de última geraçao, seu novo MacBook Pro e fazer par com seu Apple Watch. ;-) Via DesignTAXI.

publicidade publicidade