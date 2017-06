The Intercept Brasil tem 2 vagas abertas para o escritório do Rio de Janeiro

The Intercept Brasil anuncia a abertura de 2 vagas para seu escritório do Rio de Janeiro – Editor/a e Produtor/a de vídeo. Mais informaçoes você encontra nos links correspondentes. O The Intercept (TI) foi lançado em 2014 com o objetivo de criar espaço para um jornalismo “destemido e combativo“, como descreve o veículo. A premiada revista digital, publicaçao da First Look Media, produz reportagens investigativas, análises e conteúdo multimídia sobre segurança nacional, política, direitos humanos, meio ambiente, assuntos internacionais, tecnologia, justiça, mídia, entre outros. Entre os colaboradores estao os fundadores e editores Glenn Greenwald e Jeremy Scahill. Em agosto de 2016, o The Intercept Brasil (TIB) foi lançado com o intuito de traduzir artigos do TI e produzir reportagens impactantes e de conteúdo original em português para o público brasileiro.

