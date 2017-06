The Intercept lança operaçao brasileira – contra a homogeneidade da mídia

The Intercept, publicaçao online que surgiu em fevereiro de 2014, anunciou hoje o lançamento do The Intercept Brasil. No artigo que anuncia a novidade, o editor fundador Glenn Greenwald diz que “ficou claro para nós que há um enorme apetite por formas alternativas de jornalismo no país. Há muito tempo, o quinto país mais populoso do mundo é dominado por um número reduzido de veículos de comunicaçao, dos quais a grande maioria apoiou o golpe de 1964 e os 21 anos da violenta ditadura de direita que se seguiram. Essas instituiçoes ainda pertencem às mesmas cinco famílias extremamente ricas e poderosas que tiveram um papel central nesse período. Em um país de tamanha diversidade e pluralidade, esse monopólio resultou em um mercado de comunicaçao que asfixia a diversidade e a pluralidade de opinioes.” O jornalista lembra também que a mais recente ediçao do ranking anual de liberdade de imprensa da organizaçao Repórteres Sem Fronteiras coloca o Brasil na 104ª posiçao, em parte devido à “propriedade dos meios de comunicaçao continuar concentrada nas maos de famílias dominantes vinculadas à classe política.” Segundo Greenwald, a crise política do ano passado “enfatizou como a homogeneidade da mídia brasileira é uma ameaça à democracia e à liberdade de imprensa”, mas que a “sede por um jornalismo mais independente, pluralístico e destemido vai além da crise política pela qual passa o país”. A operaçao brasileira do The Intercept está sendo considerada um projeto piloto que reúne jornalistas e editores brasileiros cujo papel será produzir matérias originais sobre questoes políticas, econômicas, sociais e culturais do Brasil. Leia na íntegra aqui.

