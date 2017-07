The Rock e Siri se unem para dominar o mundo nesse vídeo da Apple

Que jeito melhor de promover a Siri, o assistente de tarefas do iPhone, do que mostrar um homem ocupado como Dwayne ‘The Rock‘ Johnson utilizando-a para organizar seu dia? A Apple produziu um pequeno curta-metragem chamado ‘Dominate The Day‘ levando esse conceito ao extremo. Nele, o astro de Hollywood usa a Siri para ajudá-lo na sua lista de tarefas completamente insanas, que incluem pilotar um aviao, pintar uma capela em Roma, ser um chef de cozinha, ser estilista de moda e tirar uma selfie no espaço (!). Tudo isso, claro, usando o iPhone 7. The Rock mostra que pode ser veloz e furioso mesmo longe das telas. Nota do UPROXX.

