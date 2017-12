TIME anuncia a ‘Personalidade do Ano’ de 2017 – ‘The Silence Breakers’

A revista TIME acaba de anunciar a Personalidade do Ano de 2017 – “The Silence Breakers“, ou “Aquelas que quebraram o silêncio“, em traduçao livre. As homenageadas sao as mulheres que decidiram romper a barreira do silêncio e acusaram publicamente homens poderosos de assédio e violência sexual. Edward Felsenthal, editor-chefe da revista, disse que o movimento #MeToo (Eu também) representa “a mudança social mais rápida que vimos em décadas, e ela começou com atos individuais de coragem de mulheres e de alguns homens também.” Leia mais na TIME. Com NYTimes.

